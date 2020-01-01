مورينيو يواصل عادته المفضلة ويتغلب على آرسنال في ديربي لندن

مباراة مميزة..

تمكن توتنهام من التغلب على ضيفه آرسنال في ديربي لندن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب توتنهام ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم النتائج المتذبذبة لتوتنهام في الآونة الأخيرة بالتعادل السلبي مع بورنموث وقبلها الهزيمة من شيفيلد والفوز بصعوبة على إيفرتون، إلا أن ذلك لم يُعيق جوزيه مورينيو عن عادته المفضلة بالانتصار على آرسنال في ملعبه.

آرسنال كان الطرف الأكثر استحواذًا على الكرة في الشوط الأول، وقد تمكن من إحراز هدف المقدمة عبر ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16 من تسديدة أقل ما توصف بالرائعة.

المزيد من الفرق

لكن تقدم الجانرز لم يدم سوى 137 ثانية فقط، فمن خطأ فادح لسياد كولاسيناك في تمرير الكرة لديفيد لويز، انفرد هيونج مين سون بمرمى الضيوف وأدرك التعادل.

بهدف لاكازيت بات الفرنسي هو اللاعب الأول في آرسنال الذي يحرز هدفًا في الذهاب والإياب أمام توتنهام في نفس الموسم منذ بيير ميرتساكر في موسم 2012-13، بينما هذا هو الهدف الأول لسون في شباك المدفعجية خلال 10 مواجهات.

كما أن إجمالي ما سجله سون في ملعب توتنهام الجديد 13 هدفًا ليتفوق على زميله هاري كين صاحب الـ12 هدفًا ويصبح هداف السبيرز في هذا الملعب، إلى جانب صناعته لسبعة أهداف أخرى.

وفي الشوط الثاني ورغم الاستحواذ شبه الكامل من آرسنال على مجريات المباراة، لكن كتيبة مورينيو تمكنت من خطف الهدف الثاني برأسية من توبي ألدرفيرلد في الدقيقة 81.

بهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام ليصبح 52 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن فيما يتراجع آرسنال إلى المركز الثامن بالتساوي مع بيرنلي ولكل منهما 50 نقطة، بينما ينفرد شيفيلد يونايتد بالمركز السابع برصيد 54 نقطة.