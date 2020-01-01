مورينيو يواصل السقوط - تعادل جديد مُحبط مع بيرنلي

السبيرز في مهب الريح..

استمر جوزيه مورينيو في نتائجه السلبية مع توتنهام، وهذه المرة بتعادل مع بيرنلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورف مور ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحضر توتنهام إلى الشوط الأول من ناحية الأداء، فكان بيرنلي هو الطرف الأفضل بوضوح حتى تمكن من إدراك الهدف الأول في الدقيقة 13 عبر كريس وود.

تحسن أداء السبيرز نسبيًا في الشوط الثاني بعد نزول الثنائي لوكاس مورا وجيوفاني لو سيلسو مع بدايته، واستطاع ديلي آلي أن يحرز التعادل في الدقيقة 50 من ركلة جزاء صحيحة لا غبار عليها.

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النتيجة تجعل موقف السبيرز يتعقد فيما يتعلق بالمراكز الأربعة الأولى، حيث استمر في مركزه الثامن برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي مع تبقي مباراة البلوز هذه الجولة أمام إيفرتون.

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في الوقت نفسه فارتفع رصيد بيرنلي ليصبح 39 نقطة ويتقاسم المركز العاشر مع كريستال بالاس ويحتفظ بحظوظه في التواجد في مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية كما فعل منذ موسمين.

هذه المباراة كانت الأخيرة لكتيبة مورينيو قبل التوجه إلى الأراضي الألمانية لمواجهة لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابًا بهدف نظيف في توتنهام آرينا بلندن.

مورينيو سبق وأن أعلن أنه خيّر إدارة دانييل ليفي بين المباراة الأوروبية ومباراة بيرنلي، ويبدو أن الإدارة اختارت أوروبا، فالسبيشال وان اعتمد في بداية المباراة على الشباب وأشرك نجومه في جزء قليل بهدف إراحتهم.

