مورينيو يهاجم توتنهام بسبب كين وينتقد بيل: لا يظهر أمام الفرق القوية!

تصريحات قوية معتادة من الاستثنائي..

اعتبر مدرب روما الجديد جوزيه مورينيو أن توتنهام قد فشل في إلهام هاري كين بالصورة المناسبة فيما يتعلق بالمنافسة على الألقاب.

ويستعد كين لقيادة منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020، ويؤمن مورينيو أن الضغوطات التي على كاهل اللاعب ضخمة للغاية.

في الوقت نفسه، هاجم مورينيو بصورة غير مباشرة ما يقدمه جاريث بيل في الفترة الأخيرة، باعتباره أنه لا يظهر أمام الكبار.

ماذا قال مورينيو عن هاري كين وتوتنهام؟

في حوار مع صحيفة ذا صن، تحدث مورينيو عن كين وقال "هاري على كتفيه الكثير من الأعباء حاليًا".

كما أضاف "البلاد تنتظر منه الكثير، وهو نفسه ينتظر من نفسه الكثير".

وواصل "إنه القائد ويريد أن يفوز بشيء ما، لا يفعل ذلك مع توتنهام، لذلك سيحاول أن يقدم كل شيء لينجح مع المنتخب".

أما عن المنتخب الإنجليزي نفسه، فقال "القائمة ممتازة، هذا الجيل ممتلئ باللاعبين الجيدين، حتى الشباب منهم".

واختتم في هذا الصدد "دور المجموعات على أرض إنجلترا وكذلك نصف النهائي والنهائي، عليهم حقًا تقديم كل شيء".

ماذا قال مورينيو عن جاريث بيل؟

وعند تحليله لمنتخب ويلز، قال مورينيو "اعتمدت ويلز على مر السنين الماضية على أكثر ثنائي موهوب لديها، آرون رامسي وجاريث بيل".

وتابع "لكن بالنظر إلى موسم رامسي وعدد المباريات التي خاضها مع يوفنتوس، لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات".

"وعندما ننظر إلى جاريث بيل وعدد المباريات الجيدة والأهداف التي سجلها أمام الكبار، لم يكن هناك الكثير أو أي شيء من الأساس."

وأتم "إنه ليس وضعًا سهلًا لمنتخب بدون العديد من الخيارات، لكنهم منظمون بشكل جيد".

كيف كانت مسيرة مورينيو مع توتنهام وكين وبيل؟

مورينيو تولى مسؤولية توتنهام في نوفمبر 2019 خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، وقد تألق معه هاري كين بصورة استثنائية للغاية.

الصحف الإنجليزية حتى عند إقالة السبيشال وان من تدريب توتنهام أكدت على أن كين كان من ضمن المعسكر الداعم بكل قوة للمدرب البرتغالي.

على النقيض كان وضع بيل، الذي انضم معارًا من ريال مدريد الصيف الماضي ولم يحظ بفرصة المشاركة كثيرًا رفقة مورينيو.

وبعد إقالة مورينيو من منصبه، خرج بيل بتصريحات سخر فيها من طريقة لعب الاستثنائي الدفاعية، واعتبر أن الفريق تحسن برحيله.

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