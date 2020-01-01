مورينيو يهاجم الاتحاد الإنجليزي: أفضل منح أموالي للجمعيات الخيرية بدلًا منه

غضب عارم من الاستثنائي..

بدا الامتعاض واضحًا على وجه جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، جراء تعادل فريقه مع نيوكاسل بهدف لكل منهما بتدخل من تقنية الفيديو، في الوقت الذي رفض توجيه حديثه للاتحاد الإنجليزي "حتى لا يضيع أمواله" عليهم.

توتنهام قدّم مباراة أقرب إلى المثالية أمام نيوكاسل وتقدم بهدفٍ نظيف حتى الدقيقة الأخيرة، ثم تدخلت تقنية الفيديو ومنحت الضيوف ركلة جزاء لوجود لمسة يد على إيريك داير حوّلها كالوم ويلسون إلى الشباك.

بعد الركلة غادر مورينيو المباراة رغم بقاء دقيقة تقريبًا على النهاية، ثم ظهر إلى الإعلام وهو في حالة غاضبة وأخذ في الهجوم على الاتحاد بسبب الفيديو وكذلك ضغط المباريات.

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السبيشال وان قال في تصريحاته للإعلام "لا يمكنني أن أطلب المزيد، لقد قدمنا كل شيء على الصعيد الدفاعي والهجومي. كانت مباراة كاملة بالنسبة لنا، لا أريد التعقيب على ما حدث من الفار".

كما أضاف "إذا كان عليّ منح أموالي إلى جهة ما، فإنني أريد أن أمنحها لمنظمة خيرية، لا أريد أن أمنحها للاتحاد الإنجليزي (في إشارة إلى أنه سيتغرم كثيرًا إذا تحدث)".

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وتابع متحدثًا عن إصابة هيونج مين سون "سنخرجه لفترة من الوقت، إنها إصابة في أوتار الركبة".

وواصل منتقدًا بعنف جدول المباريات المزدحم للسبيرز "إنها فقط الإصابة الأولى، يوم الثلاثاء إصابة أخرى والخميس أخرى وربما الأحد أخرى أيضًا".

"لكن هذا هو الاحترام الذي يحظى به توتنهام، توتنهام نادٍ كبير لكن تاريخنا من ناحية الألقاب ليس كبيرًا مثل الأندية الأخرى، وأدرك أنني أُدرب الفريق بكثير من المودة والحب، أنا أحب هذا النادي."

وأتم "لا أرى نفسي أذهب أو أرحل عن هذا النادي لأنني أحب توتنهام كثيرًا، لكنني أعرف الفرق بين الأندية العريقة والآخرين".

الجدير بالذكر أن توتنهام سيلتقي بتشيلسي يوم الثلاثاء في كأس كاراباو، ثم يلعب مع مكابي حيفا في الدور التمهيدي الأخير من الدوري الأوروبي يوم الخميس، وبعدها بـ72 ساعة سيلاقي مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وسيفتقد أمام فريقه السابق لهاري كين الذي طُرد لاعتراضه على حكم مباراة نيوكاسل.