مورينيو ينتقد محمد صلاح عقب مواجهة تشيلسي وليفربول

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي ينتقد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن صلاح ومعه ماني وفيرمينيو كان عليهم أن يساعدوا الدفاع بشكل أكبر لمنع تشيلسي من التسجيل.

وقال مورينيو: "ثلاثي الهجوم في ليفربول لا يدافعوا كثيرًا رفقة بقية الفريق أعتقد أنهم في الدقائق الـ ١٠ أو الـ ١٥ الأخيرة كان عليهم القيام بمجهود أكبر في الدفاع".

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وأضاف: "أخص محمد صلاح بالذكر كان يجب أن يساعد أرنولد في ذلك الجانب مما يسمح للأخير بالدخول للعمق ومساندة بقية عناصر الدفاع".

وأكمل: "من حسن حظهم أن الفريق لم تسكن شباكه أهدافًا جديدة في الدقائق الأخيرة، لو حدث ذلك لقاموا بلوم أنفسهم عليه".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.