مورينيو يفلت من عقوبة الاتحاد الإنجليزي في واقعة مدرب ساوثامبتون

الأمر سيمر مرور الكرام..

لن يتعرض جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، لأي عقوبات من قبل الاتحاد الإنجليزي رغم ما بدر منه في مباراة ساوثامبتون الأخيرة بالبريميرليج، وذلك وفق ما أشارت له تقارير من سكاي سبورتس.

وكان توتنهام قد مُنيّ بهزيمته الثالثة محليًا منذ وصول السبيشال وان على يد ساوثامبتون بهدف نظيف، وقد لفت المو الأنظار عليه عندما تلقى بطاقة صفراء لقيامه بالذهاب إلى دكة بدلاء الخصوم ورؤية ما يكتبه مساعد المدرب رالف هازنهوتل.

مورينيو لم يكتفِ بهذا القدر، إذ خرج للصحافة وقال "لقد كنت أستحق البطاقة الصفراء لأنني قمت بفعل وقح، ولكنني قمت بفعل وقح تجاه شخص غبي.".

وعلى الرغم من أن التنبؤات كانت بأن يُعاقب المدرب الاستثنائي، لكن سكاي أكدت على أن الاتحاد الإنجليزي لن يُقدم اتهامات أو يضع الأمر رهن التحقيق، وأن ما حدث سيمر مرور الكرام.

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مورينيو لم يتوقف عند إبداء غضبه من مدرب ساوثامبتون، بل قام بانتقاد صريح لتقنية الفيديو التي ألغت له هدفًا أُصيب فيه نجمه هاري كين، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء للسبيرز تحوم حولها الكثير من الشكوك.

الجدير بالذكر أن هاري كين على الأرجح سوف يغيب لفترة لن تكون بالقصيرة، مما قد يُفسر غضب مورينيو من تقنية الفيديو في لقطة الهدف المُلغى، حيث تعرض فيها المهاجم الإنجليزي للضرب وأودى به خارج الميدان في الدقيقة 73.

كما يجدر الإشارة إلى أن توتنهام بهزيمته من ساوثامبتون قد تراجع ليصبح في المركز السادس برصيد 30 نقطة ليزيد الفارق بينه وبين المربع الذهبي إلى 6 نقاط.