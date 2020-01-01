مورينيو يعلن موقف هاري كين من ديربي لندن

البرتغالي ليس سعيدًا بعد التعادل مع لاسك

كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن توقعه بخصوص مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين، في ديربي لندن أمام آرسنال الأحد القادم.

كين غاب عن مواجهة توتنهام مع لاسك النمساوي، مساء الخميس، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

ومع ذلك يعتقد مورينيو أن اللاعب سيكون جاهزًا للمواجهة الهامة ضد المدفعجية في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

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وقال البرتغالي بعد التعادل مع لاسك:"أعتقد أنه سيكون لائقًا، لست متأكدًا، إنه يتلقى علاجاً في الوقت الحالي من أجل التعافي".

وأضاف:"يمكنني القيام ببعض المراوغة والتظاهر بأن هناك مشكلة، لكن الأمر ليس كذلك وأعتقد أنه سيلعب ضد آرسنال".

وأما عن تعادل فريقه:"المستوى لم يكن جيدًا، النتيجة كانت أفضل من الأداء، ولكن لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني بالتحديد".

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يذكر أن توتنهام يدخل مواجهة آرسنال وهو في أشد الحاجة لكين، حيث تمكن صاحب الـ27 سنة من تسجيل 13 هدفًا بكل البطولات حتى الآن.