مورينيو يشيد بفتى الكرات ويروج لوثائقي توتنهام

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يشيد بالدور الإيجابي لفتى إعادة الكرات ويحمس الجميع بشأن وثائقي النادي اللندني.

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس أمام نظيره أولمبياكوس اليوناني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أعقبت اللقاء وأشاد خلالها بدور الفتى حامل الكرات في إعادة الكرة سريعًا والمساهمة في هدف الفريق قبل نهاية الشوط الأول.

"أحب فتيان جمع الكرات الأذكياء مثلي، وهذا الفتى كان مذهلًا لقد قرأ المباراة بشكل جيد وفهمها وقدم مساعدة رائعة لنا في لحظة هامة له لن ينساها أبدًا".

وأضاف: "الهدف قبل نهاية الشوط الأول كان هامًا للغاية، ولم أشاهد ما حدث بشكل مباشر لكنني رأيته على الشاشة من بعد".

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وأكمل عند سؤاله عن كلماته لفريقه بين شوطي اللقاء: "أظن أنه عليكم الانتظار ومشاهدة الفيلم الخاص بنا على أمازون والذي سيصدر بعد عدة أشهر".

وأردف: "في غرفة الملابس كان هناك نسخة هادئة مني وتحدثت مع الفريق حول ثقتنا في أنفسنا وأخرجنا الأفكار السلبية بعد ذلك تحدثنا عن بعض الأمور الفنية والتمركز في الملعب".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد حقق الفوز بالأمس بأربعة أهداف مقابل هدفين على أولمبياكوس بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين.