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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مورينيو يستكشف اللاعبين تمهيداً لعودته إلى التدريب

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Getty Images
البرتغالي يتابع المباراة رفقة زميله السابق..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفع البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد حدة التكهنات بشأن موعد عودته إلى التدريب من جديد.

 

وشوهد مورينيو وهو يستكشف بعض اللاعبين في ملعب ليل الفرنسي، خلال تعادل الفريق سلبياً مع مونتبلييه يوم الأحد.

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وبجوار مورينيو جلس لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي ليل، الرجل الذي كان البرتغالي يرغب باستقدامه في مانشستر يونايتد.

وعمل الثنائي معاً في ريال مدريد، حيث كان كامبوس يتولى رئاسة الكشافين في الملكي آنذاك.

يذكر أن مورينيو بلا عمل منذ إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي.

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