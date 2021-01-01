مورينيو يرفض الإجابة على سؤال صحفية بخصوص بيل ويشكو من الأخطاء الدفاعية

توخيل يتفوق على مورينيو

رفض المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو الرد على سؤال الصحفية أليسون بيندر بخصوص جاريث بيل حيث أخبرها أن السؤال جيد ولكنها لا تستحق إجابة منه.

وحسم تشيلسي مواجهة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن أمام توتنهام بهدف مقابل لا شيء ليحصل توماس توخيل على المزيد من الثقة وتزيد متاعب جوزيه مورينيو مع السبيرز.

توتنهام تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي تحت قيادة جوزيه مورينيو الذي بدأ الموسم بشكل قوي أوحى أنه سيكون منافسًا قويًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعقب المباراة تحدث المدير الفني البرتغالي عن الأخطاء الدفاعية المتكررة والتي جعلت فريقه يعاني من نتائج سلبية في العديد من المباريات السابقة.

وقال مورينيو: "عندما يكون فريقك في مباراة صعبة أمام تشيلس ، فإنك تستقبل ركلة الجزاء وتتأثر بها بقوة، الأمر براجماتي بصورة كبيرة، ركلة جزاء واحدة جعلتك تتلقى هدفًا واحدًا وتخسر به"

وأضاف: "بنهاية الشوط الأول رأيت فريقًا كان يعاني بصورة كبيرة ولكن الأمر كان عكس ذلك تمامًا في الشوط الثاني الذي كنا فيه أفضل مما كان عليه الأمر في النصف الأول"

وتابع: "نفتقد الكثير من اللاعبين المهمين لكن الروح في الشوط الثاني لا يمكن المساس بها، هذه الأشياء هي التي تجعلنا نشعر أن هناك شيء أفضل من الممكن أن يكون"

وأكد: "نحن لا نحب ذلك الشكل الذي انتهت عليه المباراة، ولكن الطريقة التي أنهينا بها من المباراة تعطيني مشاعر إيجابية بعض الشيء، ليس هذا هو ما يوقف الأخطاء الدفاعية ولكنه يمنحنا ابتسامة صعبة على الوجه والتماسك والتفكير في الغد"

وحول قائد الفريق المصاب هاري كين قال: "نأمل في الأسبوع المقبل أن يعود هاري كين ولكن ليس ذلك تقليلًا من أي من اللاعبين الآخرين، سوف نلعب يوم الأحد ضد وست بروميتش ألبيون وهم بحاجة إلى النقاط بقدر ما نحتاجها نحن ولكن لأسباب مختلفة.

اللقطة الأكثر إثارة للجدل في حديث جوزيه مورينيو عقب المباراة كان الرد على الصحفية في شبكة توك سبورت أليسون بيندر والتي نشرته بنفسها عبر حسابها الشخصي على تويتر.

— Alison Bender (@alibendertv) February 4, 2021

بيندر وجهت سؤالًا إلى مورينيو حول سبب غياب جاريث بيل عن التشكيل اليوم سواء كأساسي أو كلاعب بديل، ليجيبها مورينيو: "سؤال جيد ولكنكِ لا تستحقين إجابة"

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يذكر أن جوزيه مورينيو يعيش وضعًا صعبًا في الوقت الحالي، حيث تراجع توتنهام إلى المركز الثامن بعدما كان منافسًا على اللقب في بداية الموسم، كما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.