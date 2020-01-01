ردًا على سولشاير .. مورينيو يسخر من ركلات جزاء مانشستر يونايتد مجددًا

حرب باردة كلامية جديدة تبدأ في الدوري الإنجليزي، وهذه المرة جوزيه مورينيو هو رد الفعل.

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام على تصريحات المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية سبقت لقاء فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وأكد أنه ليس في حاجة لقياس أي شيء في الملعب.

وسألت مذيعة "سكاي" مورينيو قائلة: "هل قمت بقياس أبعاد المرمى اليوم؟"، في إشارة منها لتصريحات أولي جونار سولشاير مساء الأمس.

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ورد مورينيو: "أعتقد أن أبعاد المرمى لا بأس بها، لقد كان أولي سعيدًا للغاية ويشعر بالمفاجأة مساء الأمس بما حدث مع فريقه".

وأضاف: "أتفهم النكتة التي ألقاها بعد ما حدث في لقاء الأمس، لكن بالنسبة له قياسات المرمى ليست هامة، الأهم له هي قياسات منطقة الجزاء".

وأكمل: "هذا لأنه لا يلعب في منطقة جزاء مكونة من 18 ياردة، هو يفضل اللعب في منطقة حجمها 22 ياردة"، في إشارة لركلات الجزاء التي يحصل عليها الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز على برايتون بركلة جزاء احتسبها حكم المباراة عقب أن أطلق صافرة النهاية، بعدما عاد لتقنية الفيديو.