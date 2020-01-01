مورينيو يرد على اتهامه بتعطيل عودة الدوري الإنجليزي

12 يونيو هو الموعد المتوقع لعودة البطولة

نفى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، القيام بعرقلة المحاولات الجارية بمشروع عودة النشاط مرة أخرى بالدوري الإنجليزي واستكمال الموسم.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، ضرب العديد من البلدان خاصة في أوروبا.

بعض التكهنات خرجت لتؤكد طلب مورينيو منح لاعبيه فرصة لا تقل عن شهر، من أجل الانتظام في التدريبات والاستعداد لعودة المباريات.

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مورينيو علق على هذه الأنباء:"لا أعتقد أن وسائل الإعلام نقلت وجهة نظري التي طرحتها في الاجتماعات الأخيرة بالشكل الصحيح، لم أطلب القيام بتأجيل عودة النشاط أبداً، أريد تدريب اللاعبين ومتحمس جداً لرؤية الدوري الإنجليزي يستأنف من جديد".

وأضاف:"الآن نحن نشاهد الدوريات الأخرى تستعد للعودة وهذا أمر إيجابي، أشعر بالفخر الشديد تجاه لاعبي فريقي، لمحافظتهم على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف".

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يذكر أن أندية البريميرليج تستعد للاجتماع مع الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية الأربعاء القادم، لمناقشة بروتوكول كيفية إنهاء الموسم، وسط توقعات بعودة البطولة مرة أخرى يوم 12 يونيو بدون جمهور.