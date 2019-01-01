مورينيو يخوض تجربة جديدة للتحليل التلفزيوني
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محمد عماد فيسبوك تويتر
سيعود المدرب البرتغالي جوزية مورينيو للعمل في قناة روسيا اليوم التي عمل بها كمحلل تليفزيوني في كأس العالم 2018.
مورينيو الذي كان قد أقيل من منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، لم يرتبط بالتعاقد مع أي فريق حتى الآن، وظهر على شاشات قنوات بي إن سبورتس لتحليل كأس أمم آسيا.
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وعن انضمامه مرة أخرى لقناة روسيا اليوم قال مورينيو: "سأتحدث عن كرة القدم في قناة روسيا اليوم، هل تعتقدون إنني سأفعل شيئًا آخر؟".
ومن المقرر أن يحلل مورينيو مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن مورينيو الذي سبق له تدريب تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد كان قد سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع فريق بورتو البرتغالي عام 2004 والثانية مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010.