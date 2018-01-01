مورينيو يتجاهل هزيمة ليفربول ويراهن على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

ليفربول يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثة اهداف لهدف في الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه سينهي الدوري الإنجليزي، في المركز الرابع، وذلك بعد الخسارة من ليفربول بثلاثية منذ قليل.

وخسر مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، أمام ليفربول في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "أعتقد أن الفترة الصعبة كانت خلال أول 20 دقيقة، لم نتمكن من التعامل مع ضغط ليفربول عانينا بشكل كبير حتى نستحوذ على الكرة".

وواصل: "عندما استقبلنا الهدفين الثاني والثالث، كان من المفترض أن تكون الأمور لصالحنا لكن المدافعين رموا بالكرة هنا وهناك، وخسرنا السيطرة".

وأكمل: " لاا يزال بوسعنا أن ننتهي في المركز الرابع، الأمر ليس سهلاً، من المؤكد أننا سننتهي في المراكز الستة الأولى، وأفضل ما يمكننا الوصول إليه هو المركز الرابع، والآن هدفنا المركز الخامس وبعد ذلك الرابع."

⚽️ تسديدات.

ليفربول: 36

مانشستر يونايتد: 6



🎯 تسديدات على المرمى.

ليفربول: 11

مانشستر يونايتد: 2



💫ضربات ركنية.

ليفربول: 13

مانشستر يونايتد: 2



🙌 استحواذ.

ليفربول: 65%

مانشستر يونايتد: 35%



اكـــتـــســــاح!🔴 pic.twitter.com/lDlzyDPOyn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

وتقدم ليفربول في الدقيقة 24 من المباراة عن طريق ماني، قبل أن يتعادل لينجارد في الدقيقة 33، وسجل شاكيري الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 73، 80.

وتابع: " إذا تحدثت عن أول 20 دقيقة وقلت إنني سأخسر بهدفين كنت لأقبل ذلك لكن بعد تجاوزنا لتلك المرحلة لم يكن الأمر مقبولاً".

وحول الإصابات قال المدير الفني البرتغالي: "طيلة الأسبوع الماضي لم أكن أعرف ما الأوراق التي ستكون متاحة عندي، تدرب مارسيال بالأمس للمرة الأولي، وكذلك سمالينج وشو وليندلوف".

وتابع: "بدلاً من التفكير في طريقة اللعب، كنت كل يوم أحزر من سيكون متوافر للعب، حتى قبل انطلاق المباراة بعشر دقائق، يخبرني المدافع بأنه لا يستطيع المشاركة".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس.