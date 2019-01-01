للمرة الأولى .. مورينيو وفينجر وجها لوجه بدون منافسة أو عداء

زّفت شبكة قنوات (بي إن) الرياضية القطرية، أنباء سارة لعشاق كرة القدم، بجمع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وعدوه التاريخي في البريميرليج آرسن فينجر، في الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ورسخ الاثنين المعنى الحرفي لمقولة "العداء والكراهية"، عندما كانا في سُدة حكم آرسنال وتشيلسي، وبلغت حالة الاحتقان بينهما مرحلة الذروة قبل حوالي 5 سنوات، عندما تشابكا بالأيدي في مباراة الديربي اللندني خارج الخطوط، بعد ساعات من وصف سبيشال وان لمنافسه بمتخصص فشل.

وكان المدرب البرتغالي يتفنن دوما في قهر الأستاذ بتصريحات أقل ما يُقال عنها "مستفزة للغاية"، مستغلا سنوات العجاف التي مر بها فينجر مع المدفعجية، تحديدا فترة صفر بطولات بين عامي 2005 و2013، قبل أن ينهي عقدته بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عامين متتاليين، وأيضا تحسنت العلاقة نوعا ما بينهما، بعد إعلان فينجر رحيله عن المدفعجية في نهاية موسم 2017-2018.

جماهير يونيون برلين تحتفل مع لاعبي فريقها في أرض الملعب بعد تأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى البوندسليجا على حساب شتوتجارت الذي فشل في الحفاظ على مقعده في الدوري الألماني 🔥pic.twitter.com/etqPfXFd84 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 27, 2019

وبعد سنوات من الحروب الكلامية والعداء التاريخي بينهما في أعرق ملاعب كرة قدم، سيكون الأمر مغايرا هذه المرة، عندما يجلسان وجها لوجه في الاستوديو التحليلي المكيف، لإمتاع عشاق الساحرة المستديرة، بوجبة تحليلية دسمة في سهرة النهائي الإنجليزي الخالص.

وأعلنت الشبكة الرياضية العربية، أنها ستفعل ما عجز على تحقيق الجميع، بإزالة غبار العداء بين الاثنين وتحويله للحظات من الود في حب وعشق كرة القدم، بإدراج اسم مورينيو وفينجر على رأس قائمة محللي نهائي ليفربول وتوتنهام الذي سيستضيفه ملعب "واندا متروبوليتانو" مساء السبت المقبل.