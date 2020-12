أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي بالبطولة، وكذلك عن قائمة المدربين.

وشهدت قائمة المدربين عودة جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، للترشح أخيرًا بعد غياب طويل دام لمدة عامين تقريبًا، وذلك على خلفية النتائج المميزة التي حظيّ بها السبيرز معه بالشهر الماضي.

السبيشال وان يتنافس أيضًا مع من خلفه في تدريب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، وكذلك تلميذه فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، جنبًا إلى جنب مع ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد.

مورينيو قدم مردودًا استثنائيًا الشهر الماضي مع السبيرز تبلور في فوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين واعتلائه لصدارة ترتيب البريميرليج بالتساوي مع ليفربول، أما سولشاير تمكن هو الآخر من تحقيق نتائج مميزة صعدت بالمانيو للمركز التاسع بفارق 5 نقاط فقط عن القمة.

فيما واصل لامبارد سلسلة اللا هزيمة منذ الجولة الثانية وقاد البلوز للمركز الثالث، بالطبع فإن ديفيد مويس يقدم مستويات استثنائية هو الآخر مع وست هام الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط الموسم الماضي، وخلال شهر نوفمبر تمكن من الفوز في ثلاث مباريات صعد بفريقه من خلالهم للمركز الخامس.

وعلى صعيد متصل، أتى برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر في البريميرليج، ومعه جاك جريليتش نجم أستون فيلا إلى جانب بيير هويبيرج نجم توتنهام.

