مورينيو : هل يتأثر يوفنتوس برحيل رونالدو؟ عليك سؤال إنزاجي !

المدرب البرتغالي يستبعد نفسه من المنافسة

علق جوزيه مورينيو مدرب روما، على صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

صاحب الـ36 سنة كان على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن يونايتد خطف الصفقة في اللحظات الأخيرة

المدرب البرتغالي خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي غدًا الأحد، لتعليق على رأيه في الصفقة.

ماذا قال مورينيو عن عودة رونالدو؟

تصريحات المدرب المخضرم جاءت كالتالي:"إذا كان يوفنتوس سعيدًا وكذلك رونالدو ومانشستر يونايتد فهذا عمل مثالي للجميع".

وأضاف:"هل تغير أي شيء من حيث المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مع خسارة يوفنتوس لرونالدو؟ هذا السؤال يمكن توجيهه إلى سيميوني إنزاجي وليس لي".

ويخرج بذلك مورينيو نفسه من السباق على المسابقة المحلية هذا الموسم، ليرى أن الأمور ستكون محسومة بشكل كبير بين يوفنتوس وإنتر بطل النسخة السابقة.

كيف عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

يبدو أن لاعبي مانشستر القدامي كان لهم كلمة الحسم في عودة رونالدو إلى فريقه القديم، في صفقة وصلت قيمتها حوالي 28 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو كانا أكثر من سجلًا أهدافًا في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي 🔝



1️⃣ رونالدو - 29 هدفًا

2️⃣ لوكاكو - 24 هدفًا



الثنائي انتقلا إلى الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆



من سيسجل أهداف أكثر في البريميرليج هذا الموسم؟ 🤩 pic.twitter.com/k8qqN5vc4W — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2021

الفرنسي باتريس إيفرا نشر على حسابه الرسمي على تويتر صورة من محادثة تمت بينه وبين كريستيانو قال فيها الآخير له "سألعب لفريقنا" في إشارة إلى مانشستر الذي لعب له اللاعبان.

وكان إيفرا قد أرفق الصورة ببضع كلمات "اهدأوا وخذوا الأمور بروية. قال إنه سيعود إلى منزله. اهدأ يا رجل. الآن يمكنني نشر ذلك. أكبر انتقال في تاريخ كرة القدم".

العديد من التقارير أشارت أيضًا إلى أن السير أليكس فيرجسون ساهم في إقناع اللاعب بالعودة إلى أولد ترافورد من جديد.

لماذا رحل رونالدو عن يوفنتوس؟

السبب الرئيسي لانتداب رونالدو إلى يوفنتوس كان الحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا، لكن في واقع الأمر كانت مشاركة السيدة العجوز مخيبة للآمال في ثلاثة مواسم مع الدون.

إلى جانب الفشل الرياضي، كان راتب رونالدو بمثابة العبء على إدارة يوفنتوس، حيث تلقى سنويًا 30 مليون يورو، مع حدوث أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاد كرة القدم بشكل عام.

اللاعب نفسه لم يجد ما يريده من راحة بالأخص في الموسم الأخير، ومع عودة ماسيميليانو أليجري لقيادة الفريق وصلت الأمور إلى حائط سد بشأن مستقبله.

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