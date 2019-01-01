مورينيو: نهائي الدوري الأوروبي هو الأخير لهازارد مع تشيلسي

هل ينتقل البلجيكي إلى ريال مدريد؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي هو اللقاء الأخير لنجم البلوز إيدن هازارد مع الفريق.

عدة تقارير صحفية تحدثت عن اتفاق بين هازارد وريال مدريد للانتقال لصفوفه في الصيف المقبل، ولم ينفي أو يؤكد اللاعب الإشاعات.

وقال مورينيو مع "سكاي": "يبدو لي أن النهائي هو لقاء هازارد الأخير مع البلوز، كان لاعباً مهماً في نجاحات الفريق بالجيل الأخير".

وأكمل: "سيحاول ختام المسيرة بإضافة بطولة أخيرة والانتقال بعدها إلى صفوف ريال مدريد على الأرجح، تشيك أيضاً سيريد الانتصار في اعتزاله ثم العودة لمنزله في تشيلسي".

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وعن المباراة نفسها: "الضغط سيكون أكبر على أرسنال لأنهم يريدون مقعد دوري الأبطال الموسم المقبل وهذا يعني ملايين إضافية".

وتحول مورينيو للحديث عن دوري الأبطال: "إذا فاز كلوب سيكون إنجازاً كبيراً له، أما إذا خسر سيكون صعباً خسارة ثلاثة نهائيات".

وأردف: "ولكنه شخص إيجابي ويفكر فقط في الانتصارات، على الجانب الآخر سبيرز لم يفز بأي بطولات وأن يبدأ بدوري الأبطال هذا قد يفتح الباب لتحقيقها محلياً"

واختتم: "أنا مدرب وأعرف شعور لعب نهائي دوري الأبطال، والجانب السلبي أنك تعرف أن يمكن أن تكون خاسراً، ولكن النهائيات تفوز بها ولا تلعبها".

ويُلعب نهائي الدوري الأوروبي في التاسع والعشرين من مايو، ثم دوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل.