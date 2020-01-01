مورينيو: نفوز فتسألونني عن لاعب غائب، هذه حقًا قسوة!

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه يعامل بقسوة أكثر من المديرين الآخرين ، وأن الناس ينظرون إليه بعيون مختلفة.

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه يعامل بقسوة أكثر من المديرين الآخرين ، وأن الناس ينظرون إليه بعيون مختلفة.

تولى البرتغالي تدريب توتنهام وهو يمتلك المركز 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب إقالة ماوريسيو بوتشيتينو في نوفمبر.

حيث قاد فريقه منذ ذلك الحين إلى الفوز بـ 12 مباراة من أصل 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز .

المزيد من الفرق

على الرغم من مسيرته المثيرة للإعجاب ، فقد واجه مورينيو الكثير من الانتقادات لطريقة لعبه السلبية بالنسبة للكثيرين وتشكيله التكتيكي الدفاعي.

مورينيو عن جوارديولا: لو لم تكن مذنبًا فلماذا تعرضت للعقوبة؟

وقال صاحب الـ57 عامًا في تصريحات له مع شبكة سكاي سبورتس "ينظر الناس إلي بعيون مختلفة. أعرف أن الناس يتوقعون مني أن أفعل أشياء لا تتوقعها من الآخرين. أنا لا أقرأ الكثير ، ولكن مع بعض الأسئلة التي أحصل عليها ، لدي هذا الشعور ، نعم".

وتابع "على سبيل المثال ، في اليوم الذي فزنا على نيوكاسل يونايتد 3-1، كان السؤال الأول عن لاعب لم يبدأ المباراة".

وأضاف "عندما لا يلعب لاعب مع مدربين آخرين ، لا توجد مشكلة على الإطلاق. إنهم يقومون بالتناوب. يتخذون قرارات. يتركون على مقاعد البدلاء لاعبين مذهلين وينظر إليهم الجميع ويشعرون أن هذه هي وظيفتهم. هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون".

وواصل "في توتنهام ، لأول مرة في الموسم على سبيل المثال يكون متاحًا لوكاس مورا وستيفن بيرجوين وإريك لاميلا وسون هيونج مين، جميعهم، الناس دائمًا تسألني عن اللاعبين الذين لا يلعبون. لذا، نعم، أحيانا أشعر بذلك قليلًا".

وأكمل حديثه قائلًا :"جميعنا نعلم أننا نقوم بعمل إيجابي للغاية". "يمكنني مقارنته قليلاً بتجربتي في بورتو. عندما وصلت إلى بورتو في يناير (2002) ، كان هذا الموسم صعبًا حقًا ، لكنه كان مهمًا جدًا لإعداد الموسم التالي". واستمر "إذن هذا ما أفعله الآن ، تجميع المعرفة والخبرة في النادي للتحضير لما هو قادم."

وأضاف مورينيو عن إمكانية الإضافة إلى تشكيلة توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية: "في الظروف العادية ، من السهل أن ترى ، سيكون توتنهام في المراكز الأربعة الأولى، دعونا نرى ما يفعله الآخرون. لا يتعلق الأمر فقط بتحليل أنفسنا ، بل أيضًا بالواقعية وتحليل منافسينا".

واختتم "أنا سعيد مع عولمة الفريق لدي ، وآمل أن نتمكن من إعطاء بعض اللمسات الصغيرة للتحسين وجعلنا أفضل ، وأكثر تنافسية ، وأكثر تكيفًا مع طريقة تفكيري مع التوازن الذي أحاول دائمًا العثور عليه في الفريق. إذا تمكنا من ذلك ، سنرى ".