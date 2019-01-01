مورينيو: نشعر بخيبة أمل وبطاقة سون الحمراء غريبة على الكرة الإنجليزية

مدرب توتنهام يرى أن لاعبه لا يستحق بطاقة حمراء أمام تشيلسي

يرى جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام أن لاعب فريقه سون هيونج مين، لم يكن سيحصل على البطاقة الحمراء في حالة واحدة بيد الحكم.

وخسر توتنهام من تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء بعض الهتافات العنصرية، من جمهور توتنهام على روديجير لاعب تشيلسي، مما جعل المذيع الداخلي للملعب يحذر تلك الجماهير.

وقال مورينيو في تصريحات عقبت اللقاء: "بالنسبة لي لم أسمع أي شيء، ولكن الحكم جاء إلى الحكم الرابع وتحدث معي ومع مدرب تشيلسي وأخبرنا بما يحدث".

وواصل: "تم إتباع القوانين في تلك الحالة، نحن نشعر بخيبة أمل من تلك التصرفات كأي فريق آخر".

وحصل سون هيونج مين، لاعب سبيرز على بطاقة حمراء في منتصف الشوط الثاني، بعد تدخل على روديجير.

وقال المدرب البرتغالي، عن طرد لاعبه: "إذا قام الحكم بإعطاء روديجير بطاقة صفراء مباشرة، لم يكن سون سيقوم بأي شيء".

وتابع: "ولكن إن لم يفعل، يجب أن يكون هناك بعض العاطفة، كما أن يجب على حكام الفيديو أن يحللوا ذلك الموقف، بالنسبة لي فإن هذه البطاقة غريبة على الكرة الإنجليزية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا لا أريد التركيز على ذلك الآن، فريقي خسر، لقد سيطر الخصم على المباراة بشكل أفضل".

وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 32 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز السابع.