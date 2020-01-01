مورينيو: أفتقد كرة القدم وأحلم بلقب دوري إنجليزي جديد

علق على أزمة كورونا وعودة النشاط الرياضي مرة أخرى

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن رغبته القوية في الفوز مرة أخرى بالدوري الإنجليزي، لتكون المرة الرابعة له على مدار تاريخه.

مورينيو غاب لفترة عن مجال التدريب بعد الإقالة عن مانشستر يونايتد، ليعود مرة أخرى من بوابة توتنهام أواخر العام الماضي، قبل توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا بشهر مارس.

البرتغالي سبق وأن فاز بـ3 بطولات دوري إنجليزي جميعها مع تشيلسي، وفشل في تكرار هذا الإنجاز مع الشياطين الحمر، لكنه يسعى لتجربة مغايرة مع توتنهام.

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وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس:"ماذا يشغل تفكيري الآن؟ الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة، لدي 3 ألقاب وأريد بطولة جديدة".

وأما عن عودة هاري كين وموسى سيسوكو:"غابا لأسابيع طويلة عن الملاعب، وعندما اقترب موعد عودتهما توقف النشاط بشكل كامل، والآن علينا انتظار موقف الدوري الإنجليزي من السماح للأندية بالعودة للتدريبات ".

وأضاف:"بالنسبة لي، فأنا لا أعلم الموعد المحدد لعودة كل منهما، الأمر سيتضح بصورة أكبر بعد عودة المجموعة للمران من جديد لرؤية الجميع على الطبيعة".

وأما عن عودة النشاط:"أفتقد كرة القدم، ولكنها مجرد جزء من عالمي، هناك العديد من الأشياء الأخرى التي أحب فعلها وأفتقدها أيضاً، لذلك علينا الصبر والقتال معاً لعبور هذه الأزمة".

وتابع:"أمامنا 9 مباريات متبقية على نهاية الموسم، سيكون من الجيد لنا ولكرة القدم الإنجليزية خوضها لو أتيحت الظروف الصحية المناسبة".

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وفي نهاية حديثه تطرق مورينيو لخوض المباريات بدون جمهور، مؤكداً أنه طالما هناك ملايين من الجماهير تتابع عبر شاشات التليفزيون، فهذا لا يعني غياب الجمهور أبداً.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت مؤخراً لاقتراب عودة الأندية الإنجليزية للتدريبات في مايو المقبل، مع احتمالية عودة النشاط بشكل تدريجي خلف الأبواب المغلقة.