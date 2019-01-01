مورينيو: ميسي جعلني مدربًا أفضل

ما هو دور ميسي في نجاح مورينيو تدريبيًا؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنّ هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، جعله مدربًا أفضل.

مورينيو سبق وعمل مدربًا لريال مدريد بين 2010 و2013 وواجه ميسي كثيرًا في مباريات الكلاسيكو.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي جعلني مدربًا أفضل، أعتقد أنّ طبيعته تفوقت على رغباته الإنسانية. أنا مدين له بالكثير".

وأوضح: "اللاعبون الذين لم أدربهم سببوا لي مشاكل كثيرًا وميسي لم يلعب في فريقي مطلقًا ولكنه كان منافسًا ولذلك كنت أضطر لإيجاد أفكار مبتكرة للتقليل من خطورته وتنظيم الفريق".

واختتم: "الأمر لا يتعلق فقط بميسي ولكن كل اللاعبين العظماء الذين واجهتهم خلال مسيرتي التدريبية".

وكان صامويل إيتو، أسطورة البلوجرانا وإنتر، قد نصح مورينيو بتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة.