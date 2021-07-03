مورينيو : مع روما أنا أفضل مما كنت عليه في إنتر وريال مدريد

سخر من طريقة رحيله عن توتنهام

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما، أنه يعتبر نفسه الآن أفضل من أي وقت مضى خلال مسيرته التدريبية.

المدرب البرتغالي وصل أمس، الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية روما، وسط استقبال حافل من جماهير النادي التي رحبت به كخليفة للمدرب السابق باولو فونسيكا.

تجربة مورينيو مع روما ستكون الثانية له في إيطاليا، حيث سبق أن مدرب إنتر لمدة موسمين، وحقق معه الثلاثية "الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا" في عام 2010.

ومع ذلك يؤمن أنه الآن في الفترة الأفضل من مسيرته، رغم إقالته الموسم الماضي من توتنهام، قبل أيام من نهائي كأس رابطة المحترفين ضد مانشستر سيتي.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لروما بعد توليه المهمة الجديدة:"ذهبت إلى ريال مدريد وكانت تجربة رائعة بعدما حققت أحلامي في إيطاليا".

وأضاف ساخرًا من توقيت رحيله عن توتنهام:"فزت في إنجلترا وإسبانيا، قبل العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، المكان الذي تقيم فيه عائلتي، لدي خبرة الوصول إلى النهائي وعدم اللعب فيه وهو أمر اعتقدت أنه لن يحدث أبدًا في مسيرتي أبدًا وقد حدث".

وتابع:"لدي العديد من التجارب وتعلمت من اللحظات السيئة والجيدة، لذلك الآن أنا أكثر استعدادًا مما كنت عليه وآمل في مواصلة النجاح مع روما".

واستكمل:"إنها وظيفة يجب أن تتحسن فيها بشكل مستمر، حتى يأتي اليوم الذي تفقد فيه حافزك ووقتها يجب عليك التوقف، هذه ليست حالتي، أنا بعيد جدًا عن ذلك".

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وفي نهاية حديثه شدد مورينيو على مدى معرفته بإيطاليا كدولة وإدراكه لثقافة كرة القدم هناك، من خلال الفترة التي قضاها في إنتر وكان وقتها روما أحد المنافسين الحقيقيين على الألقاب.