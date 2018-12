إلى مورينيو الذي خذلني: وداعًا

حلقة جديدة من سنوات ضياع مانشستر يونايتد انتهت برحيل جوزيه مورينيو تاركًا الفريق نحو المجهول من جديد وكأن مقعد السير أصبح ملعونًا ربما أقوى من لعنة جوتمان لنفيكا.

هزيمة في كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول للمرة الأولى منذ خمس سنوات كانت القشة التي قصمت ظهر مورينيو في مانشستر يونايتد.

مورينيو الذي جاء كواحد من صفوة المدربين في العالم لينتشل مانشستر يونايتد من أنقاض لويس فان جال خرج من أولد ترافورد بخيبة أمل ربما هي الأكبر في مسيرته حتى لو قال عكس ذلك.

خيبة الأمل لم تكن لدى مورينيو فقط بل داخل الذين يحبون المدرب البرتغالي بعيدًا عن تشجيع مانشستر يونايتد والفئة التي آمنت بقدرته على بناء فريق جديد.

ثلاث سنوات قبل جوزيه مورينيو أحبطت جماهير مانشستر يونايتد ولكن أياً ممن سبقوه لم يكونوا بنفس المرتبة فلا خلاف أن مورينيو هو واحد من صفوة المدربين في العالم.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018