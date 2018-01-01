مورينيو: سجلنا هدفين أمام فالنسيا ولكن خسرنا

اللقاء انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف للفريق الإسباني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، من نتيجة الفريق أمام فالنسيا وقال إن فريقه سجل هدفين ورغم ذلك انتهى الحالي به خاسراً.

وخسر يونايتد بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء أمام الفريق الإسباني المضيف في ختام لقاءات الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو مع "بي تي": "الفريق تحسن عندما قمت بتغييرات لا أرغب بها، لم أتعلم أي شي من المباراة، ولم أتفاجيء من أياً من أحداثها". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وواصل: "سجلنا هدفين ولكن خسرنا، ولكن بعيداً عن المزاح، افتقدنا للجدية والإصرار، استحقينا التعادل ولكن كنا نلعب بتراخي كبير".

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وعلق مورينيو بالمؤتمر الصحفي على إضاعة فرصة تصدر المجموعة: "العبور عن تلك المجموعة في حد ذاته نجاح، الأمور في القرعة لا تشكل فارقاً كبيراً إذا كنت أول أو ثاني باستثناء نادي أو أثنين".

وأتبع: "التصنيفات تغيرت، ويمكننا أن نجد إعادة لنهائي الموسم الماضي في دور الستة عشر، قلت للاعبين أن الأمر بيدنا للتصدر لو خسر يوفنتوس، ولم نفوز، لذا يجب أن نلوم أنفسنا، لست سعيد بالأداء".

وعن الغيابات بصفوفه: "سمالينج، دالوت، ليندلوف، دارميان، ومارسيال مصابون، أرحت ماتيتش حتى لا ينفجر من عدم الراحة"

وخسر يوفنتوس بهدفين لهدف أمام يونج بويز السويسري ولكن احتفظ بصدارة المجموعة الثامنة.

ويلعب يونايتد الأحد المقبل أمام ليفربول في قمة لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.