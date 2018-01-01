مورينيو: لم نفكر في ليفربول اليوم وكنا الأحق بالتعادل

أنه دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمام فالنسيا الإسباني، بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وخسر الشياطين الحمر فرصة استغلال سقوط يوفنتوس أمام يونج بويز، ليظل ثانياً ويتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

مورينيو تحدث عن أداء فريقه عقب نهاية اللقاء: "لقد كنا سلبيين في الشوط الأول، نلعب بأريحية لكن بأداء ليس قوي أو طموح، في الشوط الثاني بعد الحديث مع اللاعبين، الأمور تغيرت بسبب هدف عكسي، وأصبح فالنسيا في وضع أفضل بالتحكم في اللقاء".

وتابع البرتغالي: "لقد أجريت تغييرين وتحسن الفريق سريعًا، لقد أصبحنا أسرع ونصل لمناطق خطرة، وكان لابد أن ينتهي اللقاء بالتعادل، سنحت لنا فرصتين من أجل التعديل، لكننا بدأنا المباراة بأريحية كبيرة ولم نلعب بقوة الشوط الأول".

🇩🇪دورتموند

🇪🇸أتلتيكو مدريد

🇪🇸برشلونة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿توتنهام

🇫🇷باريس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ليفربول

🇵🇹بورتو

🇩🇪شالكه

🇩🇪بايرن ميونخ

🇳🇱أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر يونايتد

🇫🇷ليون

🇪🇸ريال مدريد

🇮🇹روما

🇮🇹يوفنتوس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر سيتي



البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وعن التفكير في مباراة يوم الأحد أمام ليفربول: "لا لم نفكر اليوم في مباراة ليفربول، أنه دوري أبطال أوروبا، لا أعرف لماذا هذا السؤال، نذهب لكل مباراة من أجل الفوز، أحيانا نفوز وأحيانا لا، لكن الهدف هو الفوز دائمًا".

وأنهى عن مباراة اليوم: "اليوم أنهينا هدفنا من المجموعة، لكنني لا اعتقد أننا كنا جيدين في دور المجموعات، عانينا من الإصابات لكننا نجحنا في التأهل بالنهاية".

وينتظر الشياطين الحمر، مواجهة أحد فرق الترتيب الأول من مجموعات دوري أبطال أوروبا، لمعرفة منافسه يوم الأثنين المقبل، بقرعة دور الـ16.