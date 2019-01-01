مورينيو لا يستبعد فكرة التدريب في البرازيل

مورينيو يبحث عن فريق جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب إنتر ومانشستر يونايتد السابق، عن إمكانية توليه منصب المدير الفني لفريق برازيلي بالفترة المقبلة.

ويتواجد مورينيو حالياً في البرازيل كمحلل تلفازي، وكان حاضراً في مباراة ريفر بليت وسانتوس في كأس كوبا سودا أمريكانا.

وقال مورينيو مع "دازون": "أنا لتدريب أحد الفرق البرازيلية؟ في الحياة تعلمت أن لا تقول لا أبداً، لا تعرف ما قد يحدث".

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🇧🇷 لديك لاعب برازيلي فريقك .. إذا لديك الـ DNA 🧬 الخاص بكرة القدم في فريقك

قد يهبط مستواه لـ فترة لكن ثِق أن بمقدوره أن يقلب الأمور رأسًا على عقب في ثوانٍ معدودة 🎩 pic.twitter.com/B4VgInpmOG — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

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وأتبع: "دائماً ما أقضي عطلتي هنا، هذا مكانه أحبه أنا وعائلتي كثيراً".

وختم: "ولكن استبعد حدوث الأمر، أنا حالياً أبحث عن فريق أوروبي لأتولى تدريبه بالفترة المقبلة".

وارتبط مورينيو في الفترة الماضية بالعودة لتدريب إنتر أو ريال مدريد بعد رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد.