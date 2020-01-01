مورينيو: لا نستحق الهزيمة أمام ليفربول والهدف غير صحيح

مورينيو يتعجب من تقنية الفيديو بعد احتساب هدف فيرمينو

أصر المدير الفني لتوتنهام جوزيه مورينيو، على أن فريقه لم يستحق الهزيمة التي مني بها على يد ليفربول في مباراة اليوم التي جمعتهما على ملعب "توتنهام هوتسبير".

وشكك المدرب البرتغالي في صحة هدف المباراة الوحيد، الذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو في آخر ثماني دقائق من عمر الشوط الأول، وذلك لوجود لمسة يد على قائد الريدز جوردان هيندرسون قبل وصول الكرة لصاحب الهدف.

وبعد المباراة قال "سبيشال وان" لشبكة "بي بي سي" البريطانية "هذه هي كرة القدم. أحيانًا تحصل على ما تستحق وأحيانًا أخرى تحصل على أقل"ز

وأضاف "في هذه المباراة لم نحصل على ما كنا نستحقه، خُضنا المباراة أمام أفضل فريق في العالم، وفي ظروف صعبة بسبب الإصابات، وأيضًا في وقت صعب للغاية في الموسم".

ورغم الهزيمة، أثنى على فريقه قائلاً "الأولاد كانوا رائعين عندما حاولنا قلب المباراة، وقد نجحنا في خلق مشاكل للمنافس".

وعن رأيه في صحة الهدف حتى بعد تدخل تقنية الفيديو للتأكد من وجود شك للمسة يد، قال "لم أر تدخل حكم الفيديو. ما رأيته أنه بنسبة 200% كانت الكرة لمسة يد في بداية الهدف، لهذا أنا في حيري من أمري بسبب تقنية الفيديو".

وختم بالرد على سؤال حول فرص توتنهام في الحصول على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، قائلاً "من الممكن التحدث عن المراكز الأربعة الأولى عندما نبدأ الموسم بصفر نقاط، لكن من الصعب التحدث عن ذلك مع البدء بـ12 نقطة متأخرًا عن مراكز الأبطال".

الجدير بالذكر أن الهزيمة تسببت في تراجع الفريق اللندني إلى المركز الثامن بتوقف رصيده عند 30 نقطة، متأخرًا بتسع نقاط عن جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما حافظ الريدز على تربعه على صدارة البريميرليج بالوصول للنقطة الـ61، مبتعدًا بـ16 نقطة كاملة ومباراة أقل عن الوصيف ليستر سيتي.