مورينيو: لا أمانع تدريب خصوم إنتر!

جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لإنتر يؤكد استعداده لتدريب أي فريق منافس للنيراتزوري.

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لنادي إنتر على استعداده التام لتدريب أي فريق خصم للنيراتزوري في الدوري الإيطالي دون التفكير في الأمر مرتين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب البرتغالي لصالح صحيفة "تايمز"، وأكد خلالها أن العمل الاحترافي لا علاقة له بتلك الأمور.

وقال مورينيو: "عندما أرحل عن أي فريق لا أتحدث عنهم سوى في الأمور الجيدة، أنا ليس ذلك النوع من الأشخاص الذين يخرجون الأمور السيئة علنًا".

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وأضاف: "دائمًا ما أتحدث عن الأمور الإيجابية، وأحاول أن أكون جيدًا، وفي إنتر حققت الفوز بكل شيء، ولديهم في قلبي مكانة مميزة".

واستدرك: "لكن لو في أحد الأيام كان يجب أن أسافر لإيطاليا من أجل تدريب أحد الفرق المنافسة لهم، لن أفكر في ذلك الأمر مرتين".

وأنهى كلماته: "أحب أن أنظر لتلك الأمور من منظور احترافي، وأشعر بالرضا عن نفسي في ذلك الجانب".

جدير بالذكر أن مورينيو سبق له تدريب مانشستر يونايتد وتوتنهام في إنجلترا بعد تدريب تشيلسي، وريال مدريد في إسبانيا بعد العمل في برشلونة.