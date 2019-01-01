مورينيو: كريستيانو رونالدو ظاهرة

مورينيو يشيد بنجم يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد وريال مدريد سابقًا كريستيانو رونالدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن مواطنه كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس حاليًا ظاهرة حقيقية في كرة القدم ولديه عقلية لا تعرف إلا الفوز والنجاح فقط.

وكان مورينيو قد تحدث عن كريستيانو رونالدو عقب تسجيل النجم البرتغالي لأربعة أهداف أمس الثلاثاء في مباراة البرتغال أمام ليتوانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية .

وقال مورينيو في تصريحات للتلفزيون البرتغالي عقب مباراة ليتوانيا إن المنتخب يسير بشكل مميز وإن كريستيانو رونالدو يقدم عملًا كبيرًا كما يفعل منذ بداية مسيرته.

وأضاف: "كريستيانو ظاهرة حقيقية في عالم كرة القدم، إنه نموذج للنجاح والتطور الدائم والطموح نحو تحقيق المزيد من النجاحات والمضي قدمًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وتابع: "هو لا يعرف إلا الفوز والتطور، هو يبحث دائمًا عنهما ولا يجد بديلًا عن كل ذلك، في نظري هو أسطورة وأحد أفضل اللاعبين في كرة القدم على الإطلاق"

وأردف: "العمل الذي قام به رونالدو خاصة بعد تجاوزه الثلاثين من عمره مدهش للغاية ولا أتذكر أن أحدًا قد استطاع الموصول إلى كل هذا في نهاية مسيرته"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد لعب في ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو بين عامي 2010 و2013، وقد رحل مورينيو وهو غاضب على صاروخ ماديرا.