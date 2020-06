تمكن توتنهام من تحقيق انتصار هام على ضيفه وست هام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهمية الانتصار تكمن في أنه أول انتصار لتوتنهام منذ 7 مباريات، كما أنه أول انتصار بعد العودة من أزمة كورونا وبعد التعادل في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.

وأحرز هيونج مين سون هدفًا رائعًا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتسلل الدولي الكوري الجنوبي بأمتار قليلة، في شوطٍ كانت الهيمنة فيه لمصلحة أصحاب الأرض بوضوح شديد.

في الشوط الثاني أهدى توما سوتشيك، مدافع وست هام، هدف المقدمة للسبيرز بعد ركنية ارتطمت فيه ودخلت في شباك فابيانسكي في الدقيقة 64، قبل أن يحرز هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 82 من انفراد بالمرمى.

هدف كين هو الأول له منذ ستة أشهر بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة، كما رد به على الانتقادات التي تلقاها مدربه جوزيه مورينيو بأنه تسبب في تراجع أداء المهاجم الإنجليزي الدولي.

ومنح هذا الهدف رقمًا قياسيًا لكين، فرفع قائد توتنهام رصيده من الأهداف في ديربيات لندن ليصبح 30 هدفًا في 48 ديربي خاضهم من قبل ويحلّ رابعًا خلف تيري هنري وفرانك لامبارد وتيدي شيرنجهام.

30 – @HKane's strike was his 30th goal in Premier League London derbies (48 apps), meaning only Teddy Sheringham (32), Frank Lampard (32) and Thierry Henry (43) have netted more often in such matches in the competition’s history. Merson. #TOTWHU pic.twitter.com/BS0cRZUntS