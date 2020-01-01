مورينيو كان قريبًا من العودة إلى بورتو بعد مغادرة تشيلسي!

تصريحات رئيس بورتو تؤكد وجود مفاوضات لإعادة مورينيو

كشف رئيس نادي بورتو البرتغالي، بينتو دا كوستا، محاولاته للتعاقد مع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الحالي، وذلك في النصف الثاني من موسم 2015-2016.

مورينيو وقتها كان قد غادر تدريب تشيلسي بعد النتائج المخيبة ولم ينضم بعد إلى مانشستر يونايتد.

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وكان سبيشال وان كان تولى تدريب بورتو في 2002 وقادهم للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2004 قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

وقال رئيس بورتو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كنا دون مدرب في منتصف الموسم، وتواصلت مع مورينيو وقتها لأعرف موقفه، لكنّه أبلغني بالتفاوض مع مانشستر يونايتد واتفاقه معهم على تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وتابع: "طلبت منه لو ينضم حتى لقيادة بورتو حتى نهاية الموسم ثم الرحيل إلى مانشستر يونايتد، ولكن الأمر بدا مستحيلًا بالنسبة له".

رئيس النادي أشار إلى أنّ بورتو وقتها كان قد وصل إلى نهائي كأس الدوري وكذلك الكأس، مما قد يسمح لمورينيو بحصد البطولات خلال فترته.

واختتم: "مورينيو لا يزال يعشق بورتو، ولكن بدا الأمر صعبًا للغاية والظروف وقتها لم تكن ملائمة. لا أعتقد أن أحد كان يعرف أن خلال فترة التنقل بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، كان من المحتمل عودة سبيشال وان إلى الدراجاو".

مورينيو استمر موسمين ونصف مع مانشستر يونايتد حقق فيها الدوري الأوروبي وكأس الرابطة والدرع الخيرية.