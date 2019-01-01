مورينيو: كاسياس في يد أمينة في بورتو

تعرف على تصريحات مورينيو حول كاسياس

علّق جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد، على الأزمة القلبية التي تعرض لها إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق البرتغالي وأجرى عملية جراحية.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة روسيا اليوم: "اتصلت بفريق بورتو مباشرة بعد أن علمت ما حدث، أعتقد أنّه بين يد أمينة فهناك لديهم أحد أفضل المراكز الطبية في العالم".

وتابع: "أعلم أن البعض لا ينسى الخلاف الذي دار بيني وبينه واستبعادي له من المشاركات، الأمر لم يكن سهلًا لوكني المدرب وهو القائد وقتها، ولكن العلاقة بيننا الآن إيجابية".

كل شيء تحت السيطرة هنا 👊



إيكر يطمئن الجميع 🙏❤️ pic.twitter.com/oZZkMt7Qps — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

التقارير الطبية أشارت إلى أنّ كاسياس يحتاج للراحة لفترة بين شهرين إلى ثلاثة دون لعب كرة القدم قبل تحديد إن كان سيعتزل من عدمه.

وكان الطبيب الشخصي للحارس قد أبدى تخوفه من عودة الأزمة حال استمر كاسياس في الملاعب ونصحه بالاعتزال.

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد وجّه رسالة إلى كاسياس يتمنى له سرعة التعافي بعد تعرضه لأزمة قلبية مع بورتو.