مورينيو: في مانشستر يونايتد لم أنتظر أبدًا رفع الألقاب!

أدلى مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو ببعض التصريحات القوية من جديد، تجاه فريقه السابق مانشستر يونايتد.

البرتغالي كان قد درب الفريق الإنجليزي من قبل، في رحلة انتهت بعد تصريحات نارية خرجت منه للحديث عن "الإرث الكروي" للشياطين الحمر، وتقديم عروضًا متواضعة.

وعلى الرغم من رحيله منذ عام 2018، إلا أن صاحب الـ 59 عامًا لم يتوقف أبدًا عن شعوره بالظلم من الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي.

ماذا قال مورينيو؟

سعى البرتغالي إلى محاولة أخرى خبيثة لمانشستر يونايتد من خلال الإشارة إلى أنه لم يكن متوقعًا على الإطلاق أن يرفع الألقاب في أندية سابقة دربها.

حيث قال جوزيه: "أعتقد أن مشكلة كارلو أنشيلوتي عندما درب إيفرتون كانت أنه لن يكون على وشك الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "ومعي، كما تعلم، الأشخاص الذين رأوني أتولى وظائف حيث اعتقدوا أنني أستطيع الفوز بالجوائز، لكنهم لم يكونوا أماكن حيث كان من المتوقع أن نرفع من خلالها البطولات".

وألمح مورينيو أن تاريخه التدريبي هو ما جعل الناس ينتظرون منه الحصول على البطولات في الأندية التي دربها.

حيث أضاف: "ولكن عندما يكون لديك مثل هذا التاريخ الكبير، إذا جاز التعبير، يمكنك أن تتوقع ذلك، يمكن للناس أن يقولوا هذا أيضًا".

ماذا عن موسم البرتغالي الحالي؟

قدم جوزيه مورينيو موسمًا مميزًا مع فريق روما الإيطالي، حيث يتواجد نادي الذئاب في المركز السادس في جدول الترتيب، ولديه مباراة هامة أمام تورينو يوم الجمعة لحسم تواجده في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

فيما لديه مباراة فاصلة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فريق فاينورد الهولندي يوم 25 مايو.

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