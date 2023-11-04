مورينيو: في كرة القدم هناك من هبط علينا بالباراشوت مثل حديثي عن السينما!

البرتغالي جوزيه مورينيو يفتح النار على مسيّري الدوري الإيطالي

اشتعل الصراع مجددًا بين جوزيه مورينيو مدرب روما والرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو، بعد أن تطرق الأخير إلى اعتراضات مورينيو المتكررة على رزنامة لعب المباريات في الدوري الإيطالي.

الأمر أخذ منحى أكثر ناحية مورينيو عقب الهزيمة من إنتر ميلانو في الدوري الإيطالي بهدف نظيف، وانتقاد مورينيو علنًا لرزنامة الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات له قبل مباراة لبتشي في الدوري الإيطالي: "لم أنتقد الجدولة قبل مباراة إنتر ميلانو فقط، بل إنني أنتقدها منذ بداية الموسم".

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ثم أومأ بوضوح إلى دي سيرفو قائلًأ: "في كرة القدم هناك أشخاص هبطوا علينا بالباراشوت، هذا ليس عالمهم، وهم يعلمون ذلك جيدًا!".

وأضاف: "أحترم هؤلاء الأشخاص لذواتهم، لكن حينما يتحدثون عن كرة القدم يبدو الأمر شبيهًا بحديثنا نحن عن الطاقة الذرية أو صناعة السينما!".

وأردف: "في الدوري هناك من لهم علاقة وتاريخ في كرة القدم بشكل أكبر، ويستطيعون تفهم التحديات التي نتحدث عنها".