النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو في بيان رسمي : لن أُسيء لأحد ودعوني أعيش حياتي الشخصية

آخر تحديث
التعليقات()
Getty/Goal composite
العديد من الرسائل للمدرب البرتغالي بعد رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصدر جوزيه مورينيو المدير الفني المُقال من تدريب مانشستر يونايتد، بياناً رسمياً كرد فعل على قرار الإطاحة به من تدريب الشياطين الحمر.

إدارة مانشستر أعلنت أمس الثلاثاء، التخلي بشكل نهائي عن خدمات البرتغالي، بعد سلسلة من النتائج المحبطة على جميع المستويات.

ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو ويوفنتوس ينتظر

اختيارات المحررين

وقال مورينيو في بيانه:"أشعر بالفخر الشديد بتمثيل مانشستر يونايتد منذ اليوم الاول بتواجدي في هذا النادي، وأعتقد أن الجماهير تعلم ذلك".

وأضاف:"مثلما كان الحال مع جميع الأندية التي دربتها، عملت مع أشخاص رائعين وبعضهم سيكونوا أصدقاء لي بعيداً عن الملاعب".

أزمة واحدة تحرم برشلونة من ضم دي يونج ودي ليخت

وتابع:"جميعكم تعلمون مبادئي الاحترافية بعدم التحدث عن زملائي السابقين لذلك لن أخرج بأي تعليقات مسيئة لهم".

 

واستكمل البرتغالي:"أتمنى أيضاً من وسائل الإعلام باحترام وضعي الحالي، ويسمحوا لي بممارسة حياتي الشخصية لحين عودتي لكرة القدم مرة أخرى.. عيد ميلاد سعيد".

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت عن تعيين أولي سولشاير لاعب الفريق السابق كمدير فني مؤقت لخلافة مورينيو.

الموضوع التالي:
نابولي يخطف بافارد من بايرن ميونيخ
الموضوع التالي:
البريك: منظومة الهلال تساعد على التألق وهدفنا الفوز فقط أمام الأهلي
الموضوع التالي:
متفوقًا على رونالدو وإنييستا - كروس الأكثر مشاركةً بكأس العالم للأندية
الموضوع التالي:
زانيتي يهاجم وكيلة أعمال إيكاردي ويطالبها بالاحترام
الموضوع التالي:
سولشاير: "رحلتي مع كارديف لا علاقة لها بتجربة مانشستر يونايتد
إغلاق