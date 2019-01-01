مورينيو: فوز ليفربول على مانشستر سيتي يعني الحصول على لقب الدوري

مورينيو يرى أن هناك نتيجة إيجابية واحدة فقط لليفربول في مباراة الليلة

يعتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والمحلل التلفزيوني الحالي، أن فوز ليفربول على مانشستر سيتي تعني تحقيق الريدز لبطولة الدوري.

ويستضيف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد، بعد قليل في قمة الجولة الـ 12 من البريميرليج.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: "إن فاز ليفربول اليوم، أعتقد أنهم سيحققون لقب الدوري".

وواصل: "التعادل سيكون نتيجة جيدة لمانشستر سيتي، أبناء جوارديولا قادرون على مواصلة الانتصارات القوية".

وتابع: "لذلك حتى وإن كان ليفربول يتفوق بست نقاط، فالتعادل سيكون نتيجة إيجابية لسيتي وليس لليفربول".

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وأكمل: "ليفربول يجب أن يستغل هشاشة مانشستر سيتي في الوقت الحالي، الفوز على أرضه هو النتيجة الجيدة الوحيدة له".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.