مورينيو عن كلوب وجوارديولا: لو قمت بما يقومون به لتعرضت للعقاب

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يتحدث عن تصرفات المدربين على خطوط الملاعب!

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام تصرفات المدربين التي تتم على خطوط الملعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وانتقد خلالها الثنائي بيب جوارديولا ويورجن كلوب، مؤكدًا أنه لو مكانهما سيتعرض للعقاب.

وقال مورينيو: "لقد أخبرت كلوب أن الفريق الأفضل في المباراة خسر المواجهة، لكنه لم يوافق على ذلك وهذا هو رأيه".

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وأضاف: "لقد كنت مثالًا سيئًا على مدار سنوات للتصرفات التي يقوم بها المدربين على خط الملعب، ودائمًا ما كنت أتعرض للعقاب لهذا السبب".

وأكمل: "في الوقت الحالي أعتبر نفسي مثالًا جيدًا، وأعتقد أن الحكام يوافقون على ذلك، لكنني أرى البعض يقومون ببعض الأشياء المذهلة، بعضهم يذهب في اتجاهات لم أكن لأذهب فيها أبدًا، ولا يحدث أي شيء".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن بيب جوارديولا ويورجن كلوب وسبب عدم عقابهما: "أعتقد أن السبب الأساسي يعود لعدم حديثنا حول الأمر".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد خسر رفقة توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نظيره ليفربول وفقد صدارة الدوري الإنجليزي.