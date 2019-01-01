مورينيو عن فينجر: إنه أحد أفضل مدربي التاريخ

مورينيو يمدح فينجر بعد ابتعاد كليهما عن مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وصراعات البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن أحد ألد خصومه في عالم التدريب أرسين فينجر، حيث أثنى عليه على غير العادة.

وكان جوزيه مورينيو قد شارك في تكريم أرسين فينجر نهايات الموسم الماضي مع السير أليكس فيرجسون، كواحد من أبرز مدربي البريميرليج.

وفي هذا الشأن، تحدث جوزيه مورينيو حول أرسين فينجر، حيث قال عن المدرب الفرنسي إنه أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪

فريقك يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط من ضمن هؤلاء 👇

من ستختار؟ 👀



وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وقال مورينيو: "فينجر مدرب تاريخي، هو علامة من علامات كرة القدم بشكل عام وكرة القدم الفرنسية والإنجليزية بشكل خاص"

وتابع: "تواجد فينجر في آرسنال أحدث طفرة في عالم كرة القدم الإنجليزية، ورحلته طوال أكثر من 25 عامًا تستحق الثناء على كل حال"

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يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد اعتاد استفزاز أرسين فينجر ونعته بالرجل المتخصص في الفشل طوال مسيرته التدريبية.