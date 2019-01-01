مورينيو عن عودته لريال مدريد: زيدان ليس مدرباً عادياً

بعد انتشار التكهنات حول خلافته الفرنسي في تدريب الفريق الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أنهى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حالة الصمت حول إمكانية العودة مرة أخرى للملاعب من خلال ريال مدريد.

مورينيو رحل عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، ولكنه لم يعد لمجال التدريب حتى الآن، وسط غموض تام تجاه مستقبله.

العديد من التقارير الصحفية ربطته بالعودة لريال مرة أخرى، نظراً للحالة السيئة للفريق مع الفرنسي زين الدين زيدان.

وهو ما رد عليه في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"زيدان ليس مدرباً عادياً في تاريخ النادي، لذلك لن أبيع لكم الهواء الساخن".

وأضاف:"أتمنى أن تهدأ الأمور معه في ريال مدريد وينجح مع الفريق هذا الموسم".

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وتابع:"لا أريد العودة إلى هناك في الوقت الحالي لأنهم لا يمتلكون أي مدرب، زيدان ليس مثل أي شخص آخر".

يذكر أن حدة الانتقادات زادت تجاه زيدان، بعد خسارة ريال أمام باريس سان جيرمان 3/0 الأربعاء الماضي، بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.