مورينيو عن عودة النشاط: الأنانية غير مطلوبة وحان وقت العطاء

وسط المخاوف الصحية بسبب فيروس كورونا

يعتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أن عودة كرة القدم في أقرب فرصة ممكنة، ستكون مهمة جداً للجماهير، بسبب الأوقات العصيبة التي يعيشها العالم.

النشاط الرياضي توقف في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا بالعديد من البلدان الأوروبية، كان على رأسها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

الأمور تسير الآن بصورة تدريجية نحو عودة الكرة من جديد، بعد إعلان استئناف الدوري الإنجليزي مرة أخرى يوم 17 يونيو، وسط بعض المخاوف الصحية.

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وفي هذا الصدد قال مورينيو:"لا يجب أن نكون أنانيين ونطلب الكثير من الناس، لقد حان وقت العطاء، على سبيل المثال، عندما يلعب اللاعبون يورو وكأس عالم، فإنهم بالكاد يحصلون على عطلة قبل الموسم ووقتها تكون المخاوف منطقية".

وأضاف:"الآن الأمور مختلفة، لا يمكننا أن نطلب أكثر مما توفره لنا السلطات، وهو أقصى قدر من الأمان، وأعتقد أنه حان وقت اللعب وإعطاء الناس ما يريدونه".

وتابع البرتغالي:"كان هناك لحظات توقعنا فيها نهاية الموسم الحالي، وزاد الغموض عن القادم أيضاً، ولكن بعد ذلك تقلصت الشكوك ونشعر أن العودة اقتربت".

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واستكمل:"لو نظرت للبلدان الأخرى ستجد ألمانيا، لقد لعبت بعض المباريات بالفعل، وستبدأ البرتغال نهاية هذا الأسبوع وبعدها إسبانيا، كرة القدم قادمة في كل مكان".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي الرابع بعد 29 جولة قبل توقف النشاط، بينما يحتل ليفربول المركز الأول بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.