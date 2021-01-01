مورينيو: عشت مع جوارديولا 3 سنوات ولا أنسى موقفه بعد وفاة والدي

يبدو أن العلاقة بين مورينيو وجوارديولا ليست كما نظن

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إنه عاش الكثير من اللحظات التي لا ينساها مع بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي.

وكان جوارديولا بالأمس قد أثتى على السبيشيال وان حيث قال إنه يتشابه إلى حد كبير مع المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو في كونهما يفعلان الشيء الذي يحبانه.

ومن المنتظر أن تشهد كرة القدم الإنجليزية صدامًا ناريًا بين مانشستر سيتي وتوتنهام مساء اليوم في قمة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول بيب جوارديولا، قال مورينيو إنه عاش 3 سنوات في برشلونة مع بيب جوارديولا، كان يراه فيها كل يوم ويتقاسمان الكثير من المشاعر الإيجابية والسلبية معًا.

وأضاف: "عملت ثلاث سنوات مع بيب جوارديولا، وكنا معًا كل يوم، واحتفلنا بالألقاب معًا، لم نبكٍ معًا، لكننا شاركنا بعض خيبات الأمل عندما فقدنا ألقاب وبطولات مهمة"

وتابع: "لقد كانت فترة رائعة من حياته كلاعب ومن مسيرتي المهنية كمساعد مدرب، الأمر الذي جعلنا نتشارك العديد من الذكريات التي لا يمكن أن تنسى مهما مرت السنوات"

وأردف: "بعد ذلك لا أستطيع أن أشعر بمشاعر سيئة تجاهه، "أنا أنتمي إلى هذا الجيل من المدربين الذين يعتقدون أن ما يحدث في لعبة كرة القدم من حدة وتنافسية يبقى هناك فقط"

وأكد: "لدي فقط ذكريات جيدة ومشاعر إيجابية نحو بيب، هناك لحظات في الحياة لا تنسى،. ولا أنسى متى توفي والدي في عام 2017)كان يعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة لي واتصل بي، وعندما توفيت والدته، اتصلت به أيضًا"

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة، بينما يعاني توتنهام في المركز السابع بعد تراجع في النتائج.