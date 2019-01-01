مورينيو: عداوتي مع فينجر كانت ممتعة

تعرف على تصريحات مورينيو بشأن مناوشاته السابقة مع فينجر

وصف جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، علاقته بمدرب أرسنال السابق، أرسين فينجر بأنّها كانت "عداوة ممتعة".

مورينيو اعتاد الهجوم والسخرية من فينجر خلال فترة الأول في تشيلسي حتى وصف الأخير بأنّه متخصص في الفشل.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات بعد حصول فينجر على تكريم خاص من جائزة لوريوس العالمية: "إنّه مدرب ذكي وبين الأفضل في التاريخ دون شك، وحينما وصلت إلى انجلترا كان يمتلك الفريق الذي لا يُقهر".

وتابع: "حتى مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون عانى أمام أرسنال، وكان تشيلسي الفريق الثالث الذي جاء للمنافسة وأصبحنا بعضها في "عداوة ممتعة".

تمريرة على طريقة الكبار .. إنهاء على طريقة ـــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/QtVSKAxQCe — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

مورينيو رأى أنّ البعض نسى ما قدمه فينجر بسبب سوء النتائج في فترته الأخيرة مشيرًا إلى أنّه كان يمتلك الفريق الذي لا يقهر وصنع الكثير في كرة القدم".

واختتم: "استمتعت كثيرًا بالمنافسة سويًا وأحترمه كثيرًا رغم أنّ هناك بعض المواقف لا أقول إنني أندم عليها لأنّها جزء من علاقتنا سويًا ولا أستطيع العودة وحذفها من التاريخ".

فينجر رحل عن صفوف أرسنال بعد 22 موسمًا كان أبرز إنجازاته الفوز بالدوري 2003-2004 دون هزيمة والوصول في 2006 لنهائي دوري أبطال أوروبا.