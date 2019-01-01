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الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو: عداوتي مع فينجر كانت ممتعة

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تعرف على تصريحات مورينيو بشأن مناوشاته السابقة مع فينجر
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وصف جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، علاقته بمدرب أرسنال السابق، أرسين فينجر بأنّها كانت "عداوة ممتعة".

مورينيو اعتاد الهجوم والسخرية من فينجر خلال فترة الأول في تشيلسي حتى وصف الأخير بأنّه متخصص في الفشل.

مورينيو: فينجر الأفضل في التاريخ

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات بعد حصول فينجر على تكريم خاص من جائزة لوريوس العالمية: "إنّه مدرب ذكي وبين الأفضل في التاريخ دون شك، وحينما وصلت إلى انجلترا كان يمتلك الفريق الذي لا يُقهر".

وتابع: "حتى مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون عانى أمام أرسنال، وكان تشيلسي الفريق الثالث الذي جاء للمنافسة وأصبحنا بعضها في "عداوة ممتعة".

مورينيو رأى أنّ البعض نسى ما قدمه فينجر بسبب سوء النتائج في فترته الأخيرة مشيرًا إلى أنّه كان يمتلك الفريق الذي لا يقهر وصنع الكثير في كرة القدم".

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واختتم: "استمتعت كثيرًا بالمنافسة سويًا وأحترمه كثيرًا رغم أنّ هناك بعض المواقف لا أقول إنني أندم عليها لأنّها جزء من علاقتنا سويًا ولا أستطيع العودة وحذفها من التاريخ".

فينجر رحل عن صفوف أرسنال بعد 22 موسمًا كان أبرز إنجازاته الفوز بالدوري 2003-2004 دون هزيمة والوصول في 2006 لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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