مورينيو: سيطرنا على مانشستر يونايتد، والحكم أخطأ

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام سعيد بأداء فريقه في مواجهة مانشستر يونايتد.

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن سعادته بأداء فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن الفريق استطاع التحكم في المباراة خلال أول 70 دقيقة منها.

وقال مورينيو: "لقد أحببت طريقة لعب فريقي وأدائهم طوال 70 دقيقة، أعتقد أننا تحكمنا في المباراة ومنحناهم مواجهة لم يحبوا أن يلعبوها".

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وأضاف: "من الدقيقة الـ 70 شعرنا بالتعب، وفي غياب لوكاس مورا وديلي آلي لا نملك الكثير من الخيارات للتبديلات، وشعرنا بذلك في آخر 20 دقيقة".

وأردف: "في ركلة الجزاء الأولى اتخذ جوناثان موس قرارًا أعترف بصعوبته، لكن الثانية كان الخطأ فيها واضحًا، كان هناك تحايل أيضًا وكان يجب أن يحصل اللاعب على بطاقة صفراء بشكل فوري، لكن كل ذلك لم يحدث في النهاية".

وأكمل تصريحاته: "أنا سعيد للغاية لرؤية أداء لاعبين مثل هاري كين وسون هيونج مين وموسى سيسوكو بعد تلك الفترة دون لعب بذلك الشكل".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.