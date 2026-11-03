"القائد يجب أن يضحي" .. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فالفيردي ويحسم مصير فينيسيوس قبل مواجهة أيك أثينا

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تحدى جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لريال مدريد، لاعبه فيديريكو فالفيردي بأن يتحمل التضحيات المطلوبة من قائد الفريق، في الوقت الذي يستعد فيه العملاق الإسباني لمواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق أيك أثينا. وفي حديثه قبل السفر إلى اليونان، أوضح المدرب البرتغالي أيضًا خططه المتعلقة بتشكيلة الهجوم التي تشمل فينيسيوس جونيور، كما أعرب عن حزنه العميق إزاء الوفاة المأساوية للاعب كرة القدم الإسباني خيسوس دي ميجيل.

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مورينيو يطالب فالفيردي بالتضحية بصفته كابتن الفريق

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وصل مورينيو إلى المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة في أثينا حاملاً رسالة واضحة بشأن القيادة والمرونة التي يتمتع بها فيديريكو فالفيردي. وأكد مدرب ريال مدريد أن مكانة الأوروجواياني كقائد للنادي تتطلب منه التضحية بمصلحته الشخصية من أجل تلبية الاحتياجات التكتيكية للفريق، لا سيما في ظل القيود الحالية التي يواجهها الفريق. ومع اقتراب غياب عدد من لاعبي الدفاع، أشار مورينيو إلى أن فالفيردي يجب أن يكون مستعدًا للتخلي عن دوره المفضل إذا تطلبت مصلحة الفريق الجماعية ذلك خلال هذه الفترة الأوروبية المزدحمة.

"أرى فيدي كلاعب مهم للغاية للفريق"، أوضح المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد لوسائل الإعلام، مضيفًا: "حقيقة كونه قائد ريال مدريد تجعله ينظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. عندما تكون قائداً، عليك أن تكون مختلفاً. إنها مسؤولية، وأعتقد أن ذلك سيجعله يلعب في أي مركز يكون ضرورياً لفريقه ولزملائه. هذا هو ما يعنيه لي دور القائد، ولهذا السبب أنا مقتنع بأن لعب فيدي في أي مركز لن يمثل مشكلة. إذا دعت الحاجة إلى اللعب في مركز الظهير الأيسر، فسوف يفعل ذلك انطلاقاً من مسؤولية القائد".

العمق التكتيكي ودور فينيسيوس جونيور في التشكيلة الأساسية

على الرغم من الإشادة بإمكانيات فالفيردي في مركز الظهير، اعترف مورينيو بأن الافتقار إلى العمق في وسط الملعب يعني أن اللاعب سيشارك على الأرجح كثيرًا في مركزه الطبيعي. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الفريق غالبًا ما يقدم أداءً أفضل عندما يضفي فالفيردي الحيوية على الطرف، فإن توفر عدد قليل فقط من لاعبي خط الوسط المخضرمين — بما في ذلك تشواميني وكامافينجا وبرناردو سيلفا وتياجو — يستلزم إدارة دقيقة لوقت لعبه في كلا الدورين.

وانتقل مورينيو للحديث عن خط الهجوم، حيث أكد أن فينيسيوس جونيور سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة ضد أيك أثينا: "لا تنسوا براهيم دياز، وإندريك... لدينا الكثير من اللاعبين المتميزين في هذا المركز. وجود عدد كبير من اللاعبين لا يمثل مشكلة بالنسبة لي أبدًا. يمكن لديوماندي اللعب على كلا الجناحين، وكذلك دياز، وإندريك على اليمين، بل وعلى اليسار أيضًا... ومن بينهم جميعًا، فيني هو اللاعب الأنسب للعب على الجناح الأيسر. نحن نعلم ذلك".

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تكريم دي ميجيل وطموحات دوري أبطال أوروبا

خيمت أجواء حزن ملحوظة على المؤتمر الصحفي بسبب نبأ وفاة خيسوس دي ميجيل؛ مهاجم تينيريفي، خلال إحدى المباريات. استهل مورينيو كلمته بالإعراب عن صدمته من الحادث، مقدماً تعازيه لأسرة وأصدقاء الفقيد. وأشار إلى الصعوبة التي يواجهها كل من يعمل في كرة القدم الاحترافية عندما تقع مثل هذه المأساة على أرض الملعب، مبرزاً الأثر النفسي الذي يتركه ذلك على زملائه المنافسين. وبدا المدرب متأثراً بشكل واضح بالخبر، واصفاً إياه بـ«لحظة معقدة للغاية» للمجتمع الكروي بأسره وهو يتعامل مع فقدان زميل.

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وعندما عادت المحادثة إلى موضوع دوري أبطال أوروبا، ظل مورينيو متواضعاً على الرغم من احتمال فوزه باللقب مع نادٍ ثالث مختلف. وبعد أن سبق له أن تذوق طعم النجاح الأوروبي مع بورتو وإنتر، أقرّ بمكانة الفوز باللقب مع ريال مدريد، لكنه أصرّ على التركيز على المهمة المباشرة التي تنتظره.

"سبيشل وان" تابع: "الحقيقة هي أننا ما زلنا بحاجة إلى نقاط للتأهل. نحن قريبون من مرحلة التصفيات، لكننا لسنا قريبين من التأهل المباشر إلى دور الـ16". واختتم المؤتمر الصحفي بلمسة ساخرة مميزة، مشيرًا إلى أن الأمر يستغرق ثلاث سنوات حتى تتجلى أفضل أعماله بشكل كامل في أي نادٍ.