مورينيو: ديلي ألي قام بكل شيء وكنت أعلم ما سيقوم به راشفورد

سبشيال وان يعلق على الخسارة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد وخطورة ديلي ألي

سقط توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت المباراة على ملعب أولد ترافورد بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

عاد الشياطين الحمر بذلك للطريق الصحيح بعد سلسلة من المباريات السيئة، وجاءت تلك العودة أمام سبشيال وان الذي تمت إقالته من تدريب الفريق منذ سنة تقريبًا.

وفي تصريحات المدرب البرتغالي بعد المباراة قال: "لقد استقبلنا هدفًا مؤثرًا في بداية الشوط الثاني، كان ذلك في وقتًا صعبًا وأصبحت الأمور معقدة مجددًا بعد العودة في المباراة".

وتابع: "لم نتمكن من السيطرة على هجمات راشفورد بشكل جيد، كان خطيرًا داخل منطقة الجزاء وذلك ما جعل الأفضلية لهم، في شوط المباراة الأول كانت بدايتهم خطيرة وكانوا يستحقوا التقدم بهدفين ربما، ولكن بعد ذلك تمكنا من السيطرة على اللقاء".

وأضاف: "بعد أن تمكنا من العودة في اللقاء سجلوا في بداية الشوط الثاني وذلك ما جعل الأمور تُصبح معقدة من جديد وجعلهم يلعبون بالشكل الذي ظهر".

وبالحديث عن ديلي ألي قال: "قدم مستوى رائع وهو يمر بفترة جيدة، حاول كثيرًا طوال المباراة ولكن الأمور كانت معقدة في الشوط الثاني".

- تشيلسي 2-1 أستون فيلا

- مانشستر يونايتد 2-1 توتنهام

- ليستر سيتي 2-0 واتفورد

- وولفرهامبتون 2-0 وست هام

- ساوثهامبتون 2-1 نورويتش سيتي

- ليفربول 5-2 إيفرتون



أصحاب الأرض جميعهم فاز الليلة! 🏟️✌️ pic.twitter.com/DO8GSXm5bY — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 4, 2019

وعلق أيضًا على راشفورد قائلًا: "عندما يلعب من الجهة اليسرى يكون خطيرًا للغاية، كنت على علم بذلك وحاولت أن أجعل الخطة تعالج هذه النقطة، هدفه الأول كان متوقع تمامًا وهذه هي طريقته".

يذكر أن تلك هي الخسارة الأولى للفريق اللندني مع سبشيال وان، الذي تمكن من تحسين مستوى الفريق منذ وصوله خلفًا للأرجنتيني بوتيشتينو.