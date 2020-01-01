مورينيو: جماهير توتنهام تطالبني بالاعتماد على لاعب لا يعرفون شكله

حالة من الدهشة لدى المدرب البرتغالي

تعجب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، من مطالبة بعض جماهير الفريق، بالاعتماد على لاعب هم لا يعرفون شكله، على حد قول المدرب البرتغالي.

توتنهام يمر بأزمة كبيرة في خط الهجوم، بسبب إصابة كل من هاري كين وهيونج مين سون، ليقترح بعض جمهور سبيرز الاعتماد على اللاعب الشاب تروي باروت.

صاحب الـ18 سنة يتمتع بسجل تهديفي مميز بفريق الشباب، ولعب بالفريق الأول لمنتخب أيرلندا، ولكنه لم يظهر لمدة 90 مع توتنهام حتى الآن.

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وقال مورينيو عن إمكانية ظهور اللاعب كأساسي بفريقه:"العالم به العديد من الأشخاص لا يعرفون شكل تروي من الأساس، هل شعره طويل أم قصير، أشقر أم داكن، ومع ذلك يطالبون بظهوره".

وأضاف:"مشجع ما كان يجلس خلفي في أحد الأيام، ويصرخ قائلاً ادفع بتروي، يجب أن يلعب، وأنا متأكد أنه لا يعرف أي شيء عنه".

وعن إرساله للعب بفريق الشباب:"قلت له قبل المباراة، كل مرة تلعب مع اللاعبين الصغار في عمرك، يجب أن تظهر لهم سبب الميزة التي تتمتع بها بتواجدك مع الفريق الأول".

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وتابع:"سعدت كثيراً بالشكل الذي ظهر عليه، ليس بسبب الهدف الذي أحرزه مع فريق 23 سنة لكن شخصيته في الملعب، تذكرني كثيراً ببداية سكوت مكتوميناي مع مانشستر يونايتد حيث اتبعت معه نفس الأسلوب في التصعيد".

يذكر أن باروت شارك لمدة 3 دقائق فقط، خلال خسارة توتنهام الأخيرة 3/2 من ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.