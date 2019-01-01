مورينيو: تأهل ليفربول للنهائي مفاجأة من العيار الثقيل

مدرب الشياطين الحمر السابق جوزية مورينيو يشيد بيورجن كلوب مدرب ليفربول عقب العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد جوزية مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد بالأداء الذي قدمه ليفربول وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة عقب الفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وقال المدرب البرتغالي أثناء وجوده في ستوديوهات بي إن سبورتس لتحليل المباراة: "إنها مفاجأة من العيار الثقيل، لقد راودني الشك في إمكانية عبور ليفربول للنهائي، اسأل أي محلل في العالم سيقول لك نفس الكلام، فالفيردي قال إن المسألة لم تنه، وجهز اللاعبين لعدم تكرار سيناريو روما العام الماضي، خاصة أن المباراة على ملعب صعب مثل أنفيلد".

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كما أضاف مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق: "برشلونة لم يتأقلم مع زلزال ليفربول، لم يهيئ لهذه المباراة بعد فوزه بثلاثية دون رد، لقد خاض المباراة وهو على استعداد للخسارة بهدفين مثلًا، لم يتوقع حدوث هذه الكارثة، أهنئ كلوب على ما قدمه للاعبين من التحضير النفسي لخوض هذه المباراة، وأرفع له القبعة".

يذكر أن ليفربول ينتظر الفائز من مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام في النهائي.