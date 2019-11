مورينيو بعد قيادة توتنهام: شرف كبير وأتطلع للتحدي

أعطى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، طاقة إيجابية لمشجعي ناديه الجديد توتنهام، في حديثه الأول مع موقع النادي، بعد إعلان تعيينه مدربًا للديوك خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو.

وقال مدرب ريال مدريد لأسبق في مقطع فيديو بثه حساب النادي على موقع "تويتر": "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة، وإذا لم يكن سعيدًا، لم كنت هنا".

وأضاف "وعودي؟ حماسة في العمل وأيضًا شغف للنادي. إنه لشرف كبير أن يذهب المدرب إلى النادي ويشعر بالسعادة بالفريق الذي سيحصل عليه، هذه ليست كلمات عابرة أو الكلمات التي ينبغي علي أن أقولها بحكم وظيفتي الآن".

وتابع "هذه الكلمات قلتها وكررتها في السنوات الماضية، حتى عندما كنت خصمًا. دائمًا من الصعب اللعب ضد توتنهام في وايت هارت لين، لكنه جميل، وكان من الملاعب التي اعتدت أن أذهب لها بشغف، لكن بكل احترام أيضًا".



وواصل فاصح المديح في السبيرس "تحدثت كثيرًا عن إمكانات النادي، وأيضًا عن مميزات اللاعبين والعمل الرائع الذي يقوم به النادي".

وعن خططه مع أكاديمية النادي، قال "أحب الفريق حقًا وأتطلع للعمل مع اللاعبين الشباب، لا يوجد أي مدرب في العالم لا يحب اللاعبين الشباب ومساعدتهم على التطور"، مؤكدًا "الأكاديمية تقدم دائمًا المواهب التي يحتاجها الفريق، وأنا أتطلع للعمل مع هذا الملف الشخصي".

وفيما يخض المرافق وملعب التدريب والملعب الرئيسي، قال "إذا قلت إنه من الملاعب الجميلة فهذا تواضع منك، عليك أن تقول إنه أفضل ملعب في العالم، أعتقد أنها الحقيقية، وملعب التدريب لا مثيل له، ربما من الممكن مقارنته ببعض ملاعب كرة القدم الأمريكية فقط".

