مورينيو يكشف موقف توتنهام من ميركاتو الشتاء

أيام ويبدأ سوق الانتقالات

أكد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عدم حاجته لصرف الأموال في شهر يناير، مشيراً أن ناديه لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية.

وتحسنت نتائج سبيرز منذ تولى مورينيو القيادة الفنية، إذ حقق خمسة انتصارات من أصل سبع مباريات أشرف عليها البرتغالي.

وقال المدير الفني مع "سكاي": "أشعر بالراحة لأنني حصلت على هذا النادي في الوضعية التي أحبذها، توقعت أن يتم سؤالي عن عدم رغبة ليفي في صرف الأموال، وشعوري بالضيق بسبب الأمر".

وأكمل: "لا، لست متضايقاً، الأمر كان واضحاً منذ البداية ولا أسرار هنا بخصوص خطط النادي، لا أحب المفاجآت، هل أفضل الحصول على 300 مليون لأصرفها في يناير؟ لا".

وواصل البرتغالي: "لا أحتاج لاعبين في يناير من الأساس، التركيز على تشيلسي الآن، لا يوجد وقت جيد لمقابلتهم حقيقة، كنا على بعد 12 نقطة من دوري الأبطال، الآن ثلاثة".

وختم: "سيكون أمراً رائعاً أن تقلص فارق 12 نقطة إلى صفر بهذه السرعة، ولكن الأمر ليس سهلاً".

قبل ديربي تشيلسي .. ماذا فعل مورينيو أمام أنديته السابقة؟

ويحل مورينيو مع سبيرز ضيفاً على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الأحد ليقابل ناديه القديم تشيلسي لحساب الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.